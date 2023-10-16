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Общество

Опыт псковских архивистов используют на Дальнем Востоке

Опыт псковских архивистов в создании Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов учли авторы проекта «Научно-образовательное пространство «Дальний Восток во Второй мировой войне: без срока давности». Об этом ПАИ сообщили в Государственном архиве Псковской области.

16 октября площадка была открыта на базе Благовещенского государственного педагогического университета. Важным элементом площадки стала экспозиция, в состав которой вошли разделы «Агрессия милитаристской Японии в 1931–1937 и 1937–1945 гг.», «Судебные процессы над японскими военными преступниками, 1945–1953 гг.» и другие.

В основу проекта также будут положены исследования научно-образовательной лаборатории по изучению событий Второй мировой войны.

Напомним, Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области открыли 22 октября 2022 года. Он расположен на улице Ленина, 3 в Пскове.

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