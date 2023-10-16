Руководитель бизнес-акселератора Lady007 назвала псковских предпринимательниц самыми дисциплинированными

18:23, 16 октября 2023, ПАИ

Самыми дисциплинированными назвала псковских предпринимательниц директор по региональному развитию Ассоциации «Женщины бизнеса», руководитель бизнес-акселератора Lady007 Наталья Долбина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вы – самый дисциплинированный регион в качестве девушек. Потому что все зарегистрировались на бизнес-акселератор Lady007 и прошли обучение, а не бросили на полпути», – сказала гостья студии.

Наталья Долбина также отметила, что бизнес-акселератор Lady007 в Пскове провели в сложное время, когда многие уходят в отпуска. «При этом в это время нужно было успеть сделать домашние задания и посмотреть вебинары», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги бизнес-акселератора Lady007.