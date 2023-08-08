Более 200 псковских предпринимательниц принимают участие в бизнес-акселераторе Lady007

22:56, 08 августа 2023, ПАИ

Более 200 девушек из разных уголков Псковской области стали участницами женского бизнес-акселератора Lady007, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

«Проект меня очень порадовал. В нём очень грамотные и интересные спикеры, которые нас обучают на вебинарах», – поделилась участница проекта Анастасия Маневич.

Девушки смогли узнать об аспектах предпринимательства, финансовой грамотности и создании самопрезентации. Все подробности – в репортаже Владиславы Поляковой.

Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.