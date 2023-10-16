Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавшего в Пскове 13-летнего мальчика нашли живым

13-летнего мальчика, который ушёл из дома в Пскове 14 октября, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что вечером 14 октября текущего года подросток ушёл из дома на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Его местонахождение оставалось неизвестным.

В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили подростка на Завеличье в Пскове. По полученным данным, с ним всё в порядке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Псковские курсанты победили в конкурсах всероссийского фестиваля в Петербурге
16 октября 2023

Метеоролог рекомендует псковичам сменить шины на зимние до конца октября
16 октября 2023

Михаил Ведерников выступил с инициативой о Дне флага Псковской области
16 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Торжественная встреча епископа Арсения в Пскове
16 октября 2023

Свобода онлайн: дополнительные 50 ГБ стали доступны абонентам билайна по подписке
16 октября 2023

Епископ Арсений обратился к псковичам
16 октября 2023

Сотрудники администрации Пскова прошли диспансеризацию на рабочих местах
16 октября 2023

До +10 градусов ожидается в Псковской области 17 октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...