Пропавшего в Пскове 13-летнего мальчика нашли живым

16:55, 16 октября 2023, ПАИ

13-летнего мальчика, который ушёл из дома в Пскове 14 октября, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что вечером 14 октября текущего года подросток ушёл из дома на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Его местонахождение оставалось неизвестным.

В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили подростка на Завеличье в Пскове. По полученным данным, с ним всё в порядке.