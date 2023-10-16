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В России судимым хотят разрешить работать педагогами

В России осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью хотят разрешить заниматься педагогической деятельностью при условии их безупречного поведения и активной общественной деятельности в течение не менее десяти лет после отбытия наказания. Такой законопроект группы депутатов внесён в Госдуму и опубликован в электронной базе палаты. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, правом рассматривать заявления от претендентов заниматься педагогикой хотят наделить региональные комиссии по делам несовершеннолетних. Необходимые изменения планируется внести в статью 331 Трудового кодекса РФ («Право на занятие педагогической деятельностью»).

Как говорится в статье 331 ТК РФ, в настоящее время педагогической деятельностью не могут заниматься люди с судимостью, которые подверглись уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, а также свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и ряд других преступлений.

Также законом запрещается работать учителем тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Авторы законопроекта хотят поправить положения статьи и оставить право рассматривать заявления от осуждённых на возможность заниматься педагогикой за комиссиями по делам несовершеннолетних.

При этом осуждённые, которые хотят быть педагогами, могут приступить к работе в образовательных учреждениях только при условии примерного поведения и активной общественной деятельности не менее десяти лет после отбывания наказания.

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