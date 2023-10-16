Псковские курсанты победили в конкурсах всероссийского фестиваля в Петербурге

18:32, 16 октября 2023, ПАИ

Итоги фестиваля науки, спорта и творчества «Любите Россию! Служите России! Храните Россию!» подвели в Санкт-Петербургском университете ФСИН. В фестивале приняли участие студенты ведомственных образовательных организаций – ФСИН, МЧС России, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Команда курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России одержала победу в интеллектуальной викторине «Без режима никуда!» и стала лидером конкурса «Знатоки права».

По итогам работы конференции «Актуальные проблемы российской науки и практики в условиях глобально меняющегося мира» в секции «Роль физической, боевой и тактико-специальной подготовки в профессиональном становлении сотрудников правоохранительных органов России» первое место занял курсант третьего курса Псковского филиала Университета ФСИН России Анатолий Лебедев (научный руководитель – старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Василий Тюриков).

Псковский курсант четвёртого курса Яна Царегородцева одержала победу в секции «Безопасность уголовно-исполнительной системы – гарантия устойчивого развития российского общества и государства» (научный руководитель – начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков).

По итогам конкурса презентаций «Гражданско-правовой статус уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» лучшими стали псковские курсанты третьего курса: Полина Яковлева заняла первое место, а Елизавета Грищенкова – второе (научный руководитель – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков).

Кроме этого, курсанты Яна Царегородцева, Ирина Милица, Мария Каретникова и Вита Доланова взяли призовые места по итогам работы секций конференции «Актуальные проблемы российской науки и практики в условиях глобально меняющегося мира». Команда псковских курсантов также заняла второе место в интеллектуальном квизе на английском языке «Следствие ведут лингвисты».