Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские курсанты победили в конкурсах всероссийского фестиваля в Петербурге

Итоги фестиваля науки, спорта и творчества «Любите Россию! Служите России! Храните Россию!» подвели в Санкт-Петербургском университете ФСИН. В фестивале приняли участие студенты ведомственных образовательных организаций – ФСИН, МЧС России, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Команда курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России одержала победу в интеллектуальной викторине «Без режима никуда!» и стала лидером конкурса «Знатоки права».

По итогам работы конференции «Актуальные проблемы российской науки и практики в условиях глобально меняющегося мира» в секции «Роль физической, боевой и тактико-специальной подготовки в профессиональном становлении сотрудников правоохранительных органов России» первое место занял курсант третьего курса Псковского филиала Университета ФСИН России Анатолий Лебедев (научный руководитель – старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Василий Тюриков).

Псковский курсант четвёртого курса Яна Царегородцева одержала победу в секции «Безопасность уголовно-исполнительной системы – гарантия устойчивого развития российского общества и государства» (научный руководитель – начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков).

По итогам конкурса презентаций «Гражданско-правовой статус уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» лучшими стали псковские курсанты третьего курса: Полина Яковлева заняла первое место, а Елизавета Грищенкова – второе (научный руководитель – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков).

Кроме этого, курсанты Яна Царегородцева, Ирина Милица, Мария Каретникова и Вита Доланова взяли призовые места по итогам работы секций конференции «Актуальные проблемы российской науки и практики в условиях глобально меняющегося мира». Команда псковских курсантов также заняла второе место в интеллектуальном квизе на английском языке «Следствие ведут лингвисты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Псковские курсанты познакомились с творчеством писателя-фронтовика Валентины Чудаковой
16 октября 2023

Черепаху поймали рыбаки в реке Шелони
16 октября 2023

Псковских разработчиков и геймдизайнеров приглашают поучаствовать в проекте «Начни игру»
16 октября 2023

Псковские курсанты победили в конкурсах всероссийского фестиваля в Петербурге
16 октября 2023

Метеоролог рекомендует псковичам сменить шины на зимние до конца октября
16 октября 2023

Михаил Ведерников выступил с инициативой о Дне флага Псковской области
16 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Торжественная встреча епископа Арсения в Пскове
16 октября 2023

Свобода онлайн: дополнительные 50 ГБ стали доступны абонентам билайна по подписке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...