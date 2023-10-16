Псковских разработчиков и геймдизайнеров приглашают поучаствовать в проекте «Начни игру»

19:43, 16 октября 2023, ПАИ

Через месяц завершится регистрация на участие в проекте «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленном на развитие молодых талантов в игровой индустрии. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование». В двух сезонах уже приняли участие свыше 86 000 человек, в том числе 291 участник из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службы платформы.

«Начни игру» – это геймифицированная платформа, где на реальных задачах игровых компаний участники могут попробовать себя в самых востребованных профессиях индустрии игр и уже на начальном этапе определить свой вектор развития в геймдеве. В этом сезоне в рамках направления «Партнёрский кейс» мы предлагаем обучаться четырём профессиям – дизайнера, геймдизайнера, unity-разработчика и геймификатора. Лучшие участники получают уникальную возможность презентовать свои собственные разработки и портфолио потенциальным инвесторам и игровым студиям», – рассказала руководитель проекта «Начни игру» АНО «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова.

Самое популярное направление – геймдизайн, его выбрали уже 33 тысячи участников. На втором месте дизайн – 14 тысяч регистраций.

Регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» продлится до 14 ноября.

Победители «Партнёрского кейса» получат возможность выиграть грант на образование в сфере выбранной профессии, получить поддержку и сопровождение своего проекта от ведущего игрового сообщества, отправиться в путешествие по живописным местам России.

Узнать подробности и выбрать профессию можно на сайте.