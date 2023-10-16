В Великих Луках подвели итоги конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов
Итоги муниципального конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов подвели в Великих Луках, сообщает портал Luki-News со ссылкой на муниципальную администрацию.
В этом году в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило более 35 заявок. Великолучане под руководством общественных советников ответственно подошли к обустройству дворовых территорий своих многоквартирных домов, подъездов и лестничных клеток в домах, другого общего имущества, чтобы представить их на конкурс во всей красе, отмечают Luki-News.
Итоги:
Звание «Лучший двор-2023» присвоено дворовым территориям, расположенным по следующим адресам:
- улица Ставского, 15 – общественный советник Наталья Заводцова;
- улица Рабочая, 2/1 – общественный советник Людмила Кузнецова;
- улица Холмская, 14/1 – общественный советник Андрей Дубовик;
- переулок Некрасова, 4 – общественный советник Эдвард Абрамян Эдвард;
- проспект Гагарина, 19 – общественный советник Владимир Егоров;
- проспект Ленина, 43/26 – общественный советник Светлана Смирнова;
- проспект Октябрьский, 126 – общественный советник Светлана Кицина;
- улица Зверева, 40 – общественный советник Татьяна Алексеенкова;
- проспект Гагарина, 23, корпус 2 – общественный советник Елена Иванаускас;
- улица Щорса, 88 – общественный советник Ольга Цыкунова;
- улица Гражданская, 17/18 – общественный советник Людмила Котова;
- улица Пескарёва, 19 – общественный советник Людьмила Тинкович;
- улица Вагонная, 3, корпус 1 – общественный советник Валентина Кирсанова;
- проспект Гагарина, 139 – общественный советник Андрей Ульянов.
Статус «Лучший дом-2023» получили многоквартирные дома по адресам:
- улица Жукова, 15А – общественный советник Светлана Панасевич;
- улица Маршала Жукова, 22, корпус 1 – общественный советник Таисия Каптелова;
- улица Холмская, 20 – общественный советник Галина Казакова;
- улица Дьяконова, 14 – общественный советник Надежда Мишко;
- проспект Ленина, 34 – общественный советник Андрей Антонов;
- улица Запрудная, 18Б – общественный советник Наталья Дёмкина;
- проспект Ленина, 40/33 – общественный советник Ирина Здорникова;
- проспект Гагарина, 48 – общественный советник Татьяна Иванова;
- улица Щорса, 88 – общественный советник Ольга Цыкунова;
- улица Вокзальная, 24/7 – общественный советник Денис Петров;
- проспект Гагарина, 85 – общественный советник Наталья Петряева;
- улица Дружбы, 7, корпус 2 – общественный советник Альбина Григорьева;
- улица Гвардейская, 12 – общественный советник Александр Шиш.
Звание «Лучший подъезд-2023» присвоено подъездам в многоквартирных домах по следующим адресам:
- улица Жукова, 14, 4-й подъезд – общественный советник Валентина Болотина;
- улица Розы Люксембург, 17, 1-й подъезд – общественный советник Виктор Иванов;
- проспект Ленина, 18, 2-й подъезд – общественный советник Андрей Витков;
- улица Энгельса, 6, 3-й подъезд – общественный советник Андрей Байков;
- улица Запрудная, 14, корпус 1, 4-й подъезд – общественный советник Татьяна Логовская;
- улица Щорса, 88, 8-й подъезд – общественный советник Ольга Цыкунова;
- улица Гражданская, 17/18, 1-й подъезд общественный советник Людмила Котова;
- проезд Нелидовский, 3А, 4-й подъезд – общественный советник Анна Панчева;
- улица Вокзальная, 19, корпус 1, 2-й подъезд – общественный советник Галина Никитина;
- проспект Гагарина, 137, 6-й подъезд – общественный советник Вячеслав Зайцев.
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