В Великих Луках подвели итоги конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов

20:35, 16 октября 2023, ПАИ

Итоги муниципального конкурса на лучшее содержание многоквартирных домов подвели в Великих Луках, сообщает портал Luki-News со ссылкой на муниципальную администрацию.

В этом году в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило более 35 заявок. Великолучане под руководством общественных советников ответственно подошли к обустройству дворовых территорий своих многоквартирных домов, подъездов и лестничных клеток в домах, другого общего имущества, чтобы представить их на конкурс во всей красе, отмечают Luki-News.

Итоги:

Звание «Лучший двор-2023» присвоено дворовым территориям, расположенным по следующим адресам:

улица Ставского, 15 – общественный советник Наталья Заводцова;

улица Рабочая, 2/1 – общественный советник Людмила Кузнецова;

улица Холмская, 14/1 – общественный советник Андрей Дубовик;

переулок Некрасова, 4 – общественный советник Эдвард Абрамян Эдвард;

проспект Гагарина, 19 – общественный советник Владимир Егоров;

проспект Ленина, 43/26 – общественный советник Светлана Смирнова;

проспект Октябрьский, 126 – общественный советник Светлана Кицина;

улица Зверева, 40 – общественный советник Татьяна Алексеенкова;

проспект Гагарина, 23, корпус 2 – общественный советник Елена Иванаускас;

улица Щорса, 88 – общественный советник Ольга Цыкунова;

улица Гражданская, 17/18 – общественный советник Людмила Котова;

улица Пескарёва, 19 – общественный советник Людьмила Тинкович;

улица Вагонная, 3, корпус 1 – общественный советник Валентина Кирсанова;

проспект Гагарина, 139 – общественный советник Андрей Ульянов.

Статус «Лучший дом-2023» получили многоквартирные дома по адресам:

улица Жукова, 15А – общественный советник Светлана Панасевич;

улица Маршала Жукова, 22, корпус 1 – общественный советник Таисия Каптелова;

улица Холмская, 20 – общественный советник Галина Казакова;

улица Дьяконова, 14 – общественный советник Надежда Мишко;

проспект Ленина, 34 – общественный советник Андрей Антонов;

улица Запрудная, 18Б – общественный советник Наталья Дёмкина;

проспект Ленина, 40/33 – общественный советник Ирина Здорникова;

проспект Гагарина, 48 – общественный советник Татьяна Иванова;

улица Щорса, 88 – общественный советник Ольга Цыкунова;

улица Вокзальная, 24/7 – общественный советник Денис Петров;

проспект Гагарина, 85 – общественный советник Наталья Петряева;

улица Дружбы, 7, корпус 2 – общественный советник Альбина Григорьева;

улица Гвардейская, 12 – общественный советник Александр Шиш.

Звание «Лучший подъезд-2023» присвоено подъездам в многоквартирных домах по следующим адресам: