Константина Ивлева поблагодарили за поддержку маленьких пациентов из Псковской области

15:38, 21 октября 2026, ПАИ

Известный шеф-повар Константин Ивлев получил благодарность от Псковской детской областной клинической больницы за поддержку пациентов.

«Когда в жизни маленьких пациентов появляется немного чуда – это очень важно. Уже второй год Константин Ивлев является настоящим другом нашей больницы: он дарит нашим детям тысячи подарков и записывает для них тёплые видеообращения, в которых говорит самые нужные слова поддержки», – отметили в группе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

На днях шеф приехал в Великие Луки со съёмочной группой телеканала «Пятница!», и коллектив больницы не упустил шанс лично поблагодарить его за добро, которое он дарит детям. Главный врач Евгений Васильев вручил Константину Ивлеву благодарственное письмо от всего коллектива и маленьких пациентов.

«К сожалению, из-за плотного графика съёмок в этот раз Константин не смог заглянуть к ребятам в отделение, но он не забыл о них ни на минуту. Шеф передал всем деткам пожелания скорейшего выздоровления и пообещал обязательно приехать в следующий раз – стать для ребят почётным гостем и пообщаться лично», – подчеркнули в сообщении.