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Общество

О новых форматах медиа рассказала эксперт RT на Псковском медиафоруме

Как образовательные медиапроекты помогают укреплять единство ценностей, особенно в приграничных регионах, рассказала руководитель службы образовательных проектов RT, создатель и руководитель Школы RT и RT Academy Анна Ковтунова в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на VII Псковском международном медиафоруме.

Фото: ПАИ

По её словам, у региональных СМИ и жителей регионов нет проблем с пониманием того, какие ценности и нарративы нужно транслировать аудитории. Сложности возникают с тем, как их донести: с поиском правильных форм и форматов, с умением вовремя перестроиться под современные тренды.

«Медиа – это одна из самых быстро меняющихся сфер в нашей жизни. Появляются новые платформы, новые форматы, и достаточно сложно это сразу освоить и понять, как в них надо работать. Естественно, мы понимаем, что и ресурсы ограничены. Не все региональные СМИ могут позволить себе, например, иметь отдельную телередакцию, отдельную редакцию для каждой платформы», – отметила Анна Ковтунова.

Она рассказала, что RT как единственное в России международное СМИ работает на разную аудиторию в разных частях мира, в условиях санкций и блокировок, и при этом аудитория растёт. Компания успешно выполняет миссию – доносит российскую точку зрения на мировую повестку до мировой аудитории. Этим опытом RT делится с регионами, чтобы они на своём уровне доносили свою повестку до аудитории, в том числе федеральной.

«Огромное количество историй и событий из регионов достойно федерального уровня. И очень часто, к сожалению, корреспонденты, медийщики, журналисты даже сами не понимают, насколько это классно и интересно, и не могут рассказать об этом так, чтобы как можно больше людей по всей стране узнавали чудесные региональные истории. Мы, насколько можем, стараемся помочь в этом», – сказала Анна Ковтунова.

Говоря о технической оснащённости и состоянии региональных СМИ, она отметила, что её периодически приглашают в жюри конкурса «ТЭФИ-Регион». Первый раз это было в 2022 году, в прошлом году она также была в жюри, и разница колоссальная.

«В какой-то момент, смотря некоторые сюжеты и эфиры, я даже думала: здесь впору нам приезжать у вас учиться, а не наоборот. Я сейчас совершенно не кривлю душой. То есть действительно региональное телевидение растёт, оно не умирает. Очень любят у нас хоронить телевидение. Это вызвано в том числе тем, что телевидение делает сюжеты для интернета. Это правильно, чтобы люди смотрели материалы не только по так называемому ящику, но и заходили в соцсети, на платформы. И у многих это очень получается», – подчеркнула Анна Ковтунова.

Она рекомендовала региональным СМИ смотреть не столько на федеральные СМИ, у многих из которых нет конкурентов, сколько на коллег из других регионов. По её словам, где-то смелость и дерзость в подходе к форме и форматам просто уникальная.

«Что касается медиафорума, здесь прекрасная программа, отличные спикеры, мне кажется, очень классно подобран набор тем. Действительно, каждый медийщик, который будет здесь, что-то для себя найдёт, будь то подкасты, телевидение, платформы, видео. Очень рада, что вы нас позвали и мы тоже смогли стать частью этого замечательного события», – заключила Анна Ковтунова.

Фото: ПАИ

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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