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В Пскове пройдёт межрегиональный смотр этнокультурных центров народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Межрегиональный смотр этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока состоится в Пскове с 23 по 24 октября. Программа объединит выставку традиционных ремёсел, творческие мастер-классы, деловые встречи и выступления национальных коллективов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Гости смотра смогут увидеть изделия декоративно-прикладного искусства, созданные вручную, и принять участие в мастер-классах опытных мастеров традиционных ремёсел. Также в рамках мероприятия запланирована деловая программа. Её участники обсудят актуальные вопросы сохранения культурного наследия и обменяются практическим опытом.

Завершится смотр гала-концертом, на котором творческие коллективы из разных регионов России представят национальные номера.

Организатором мероприятия выступает Министерство культуры РФ при поддержке правительства Псковской области и калининградской общественной организации «Арт-Содружество». Цель смотра – укрепление межрегиональных культурных связей и открытие новых имён в сфере этнографического искусства.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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В Пскове пройдёт межрегиональный смотр этнокультурных центров народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

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