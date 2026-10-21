Новую транспортную схему введут после ремонта улиц Шоссейной и Алмазной в Пскове

15:33, 21 октября 2026, ПАИ

Новую транспортную схему введут после ремонта двух улиц на Запсковье, сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём официальном канале на платформе MAX.

Он отметил, что подрядчик сдал последний участок улицы Леона Поземского от перекрёстка с улицей Ипподромной до улицы Алмазной.

Здесь обновили проезжую часть, тротуары и зелёную зону, организовали новые автобусные остановки, а также установили дорожные знаки и нанесли разметку на пешеходных переходах.

Кроме того, в 2026 году будет завершён ремонт улиц Шоссейной и Алмазной. В рамках контракта также будет полностью обновлён асфальт, парковочные места, автобусные остановки. «И, что важно, на этих улицах будет введена новая транспортная схема!» – отметил Станислав Стармолотов.

Он также пожелал водителям и пешеходам приятного и безопасного пути по обновлённой улице Леона Поземского.