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Происшествия

В Испании нашли мёртвым 18-летнего футболиста клуба «Кордова»

Игрока молодёжного состава футбольного клуба «Кордова» Альваро Прието нашли мёртвым в Испании, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФК.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш молодой игрок Альваро Прието найден мёртвым», – говорится в сообщении пресс-службы ФК.

По данным испанской газеты Mundo Deportivo, тело Прието нашли на станции Санта-Хуста между двумя вагонами. Прието пропал 12 октября в Севилье, с тех пор полиция вела его поиски.

По данным газеты, Прието поехал в Севилью с другим молодым человеком и 11 октября был в местном ночном клубе. На следующий день он отправился на поезде в Кордову, но у него были проблемы с билетом и аккумулятором мобильного телефона. После этого футболист решил сесть на другой поезд без билета, но его заметил проводник и высадил. Камеры на станции Санта-Хуста показывают, как молодой человек пытается выйти на рельсы. Это последние на данный момент кадры, на которых Прието видели живым.

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