В ЛНР нашли взрывное устройство под днищем автомобиля

21:53, 16 октября 2023, ПАИ

Взрывное устройство под днищем автомобиля нашла служебная собака Росгвардии в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росгвардейцы находились в контрольно-пропускном пункте, когда получили сообщение о том, что в регионе находится диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Во время досмотра машин они обнаружили легковой автомобиль, который был в розыске.

«Минно-разыскная собака Росгвардии по кличке Жаир своим поведением показала наличие взрывчатого вещества у задней части автомобиля. Под днищем обнаружено самодельное взрывное устройство со взрывателем иностранного производства, установленным на неизвлекаемость», – говорится на сайте Росгвардии.

СВУ состояло из трёх килограммов тротила и одного килограмма пластида. Специалисты ФСБ отбуксировали автомобиль на безопасное расстояние и уничтожили взрывное устройство, при этом никто не пострадал.

Водителя и пассажира автомобиля задержали и передали компетентным органам.

Сотрудникам Росгвардии в целях безопасности также пришлось перекрыть подъездные пути к контрольно-пропускному пункту и эвакуировать граждан.