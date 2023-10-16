Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

22:38, 16 октября 2023, ПАИ

Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского национального оркестра.

Причина смерти музыканта не уточняется.

Александр Готгельф родился 19 октября 1948 года. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Работал в Российском национальном оркестре с момента его основания в 1990-м. Был участником сольных и камерных концертов. Был концертмейстером группы виолончелей. В разные годы его партнёрами были Наталия Шаховская, Игорь Ойстрах и Михаил Плетнев.