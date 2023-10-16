Псковичей приглашают на вечер поэзии и прозы «Междуречие» в центральной библиотеке

23:01, 16 октября 2023, ПАИ

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на вечер поэзии и прозы «Междуречие» авторов портала «Поэзия.ру» Александра Питиримова (Санкт-Петербург) и Сергея Бреля (Москва), сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Александр Питиримов и Сергей Брель – авторы, которые любят и понимают Псков, часто здесь бывают и имеют в городе устойчивую аудиторию поклонников их творчества, подчеркнули в библиотеке.

В программе вечера – презентация новой книги Сергея Бреля «Время любви», романа о современной школе, представление литпортала «Поэзия.ру» главным редактором контента Александром Питиримовым, авторское чтение и поэтическое чаепитие.

«Мы решили назвать наш вечер «Междуречие». В этом метафорическом названии слышится междуречье, символизирующее Псков, воздвигнутый в древности у слияния двух рек. Два автора из разных городов, стоящих на берегах рек, – это два непохожих взгляда на литературу, два голоса, две речи. Поэзия и проза тоже две разных речи: речь поэтическая и прозаическая художественная речь. А между ними – то, что нас с Сергеем объединяет: литературный портал «Поэзия.ру», созданный в 2001 году, один из старейших в русском литературном интернете, где мы соредакторствуем уже много лет», – сказал Александр Питиримов.

Вход на мероприятие свободный.