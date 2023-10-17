44% псковичей готовы снизить зарплатные аппетиты ради гарантированного трудоустройства

08:29, 17 октября 2023, ПАИ

Жители Псковской области больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе, сообщается в опросе hh.ru.

44% в регионе готовы снизить ожидаемую зарплату. В среднем по России таких набралось меньше – 38%. С другой стороны, не пойдут на такие меры 45% жителей Псковской области, остальные затруднились ответить.

В разрезе профессиональных областей: меньше других готовы снизить зарплатные ожидания представители сферы закупок (59% отрицательных ответов), эйчары (57%), а также работники сферы инвестиций и консалтинга (56%). С другой стороны, самыми гибкими в этом плане вновь оказались айтишники – 52% опрошенных из них готовы пойти на снижение зарплатных запросов, а еще работники сферы искусства и массмедиа.