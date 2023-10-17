Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская «Школа художников» собрала 60 участников

60 юных художников приняли участие в проекте «Школа художников», который прошёл в Пскове, Пушкинских Горах и Изборске с 10 по 16 октября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото из официального телеграм-канала Псковской области

На протяжении семи дней проходили открытые пленэрные сессии, мастер-классы по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. С участниками «Школы художников» из Пскова, Великих Лук, Новоржева, Пушкинских Гор, Бежаниц, Себежа и Локни работали российские мастера. В качестве руководителей пленэрной практики выступили: Александр Некрасов и Александр Бихтер (Санкт-Петербург), Константин Зинин (Псков),  Александр Гофман (Гатчина).

По итогам проекта в конце октября в Пскове планируется организация коллективной художественной выставки.

«Школа художников» организована в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 октября 2023

Кровлю главного корпуса ПсковГУ полностью заменят
17 октября 2023

О вдовьем горбе расскажут в новом выпуске передачи «Секреты тела»
17 октября 2023

В медиацентре ПАИ эксперты рассказывают подробности акции «БумБатл»
17 октября 2023

На длительность ожидания медицинской помощи пожаловались псковичи Игорю Дитриху
17 октября 2023

IV Псковский медиафорум будет посвящен работе СМИ в условиях многополярного мира
17 октября 2023

Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»
17 октября 2023

Около 130 псковичей обратились за психологической помощью в городскую поликлинику
17 октября 2023

Итоги дня. 16 октября 2023 года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...