Псковская «Школа художников» собрала 60 участников

12:24, 17 октября 2023, ПАИ

60 юных художников приняли участие в проекте «Школа художников», который прошёл в Пскове, Пушкинских Горах и Изборске с 10 по 16 октября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На протяжении семи дней проходили открытые пленэрные сессии, мастер-классы по живописи, печатной графике, художественной гравировке по стеклу. С участниками «Школы художников» из Пскова, Великих Лук, Новоржева, Пушкинских Гор, Бежаниц, Себежа и Локни работали российские мастера. В качестве руководителей пленэрной практики выступили: Александр Некрасов и Александр Бихтер (Санкт-Петербург), Константин Зинин (Псков), Александр Гофман (Гатчина).

По итогам проекта в конце октября в Пскове планируется организация коллективной художественной выставки.

«Школа художников» организована в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области.