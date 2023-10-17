Покровские вечёрки для молодёжи пройдут в Пскове

14:53, 17 октября 2023, ПАИ

21 октября Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в Покровских вечёрках – молодёжных посиделках с песнями, играми и танцами, которые смогут объединить девушек и юношей города и познакомить их с традициями празднования Покрова (14 октября). Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Молодые люди смогут познакомиться с деятельностью творческой мастерской «Истоки» социально-культурного центра «Троицкий». Приглашённые гости проведут показ костюмов, а также расскажут об истории их создания и особенностях.

Также в рамках мероприятия выступят представители АНО «Чудо-мир», которые расскажут о традиционных формах совместного времяпровождения молодёжи и о том, как эти традиции можно использовать в современной жизни.

Мероприятие состоится по адресу: улица Максима Горького, 15 (Молодёжный центр), начал в 16:00. Чтобы попасть на событие, необходимо записаться через сообщения группы: vk.com/duxovno.