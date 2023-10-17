Водолазы нашли тело пропавшего мужчины в псковском озере Смертное
Водолазы нашли тело 58-летнего пропавшего мужчины в псковском озере Смертное в Новосокольническом районе. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Тело утонувшего мужчины обнаружили после двухдневных поисковых работ.
Обстоятельства гибели выясняются.
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