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Проект «Стоп-свалка»: десять псковичей поймали за незаконным выбросом мусора

Десять нарушителей, которые выбрасывали крупногабаритный и строительный мусор на муниципальных контейнерных площадках в Пскове, зафиксировали в городе благодаря проекту «Стоп-свалка». Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Видеокамеры у муниципальных контейнерных площадок в Пскове уже зафиксировали первых нарушителей. Фото здесь и далее: из Telegram-канала главы города Бориса Елкина

«Мы уже зафиксировали порядка десяти фактов нарушений. Передали в УМВД, и граждан ожидают административные штрафы от десяти до 15 тысяч рублей. А у юридических лиц штрафы будут накладываться в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Это статья 8.2 КоАП РФ», – отметил он.

На сегодняшний день в Пскове действует пока четыре комплекса фотовидеофиксации, оснащённых искусственным интеллектом: на улице Космической, улице Яна Райниса, Орлецкой набережной. Они установлены на муниципальных контейнерных площадках. 

Тестовый период проекта продлится до декабря. «С начала следующего года будет принято решение о расширении проекта «Стоп-свалка». Мы просчитывали этот проект и понимаем, что это будет экономически целесообразно, и, в первую очередь, дело даже не в экономике. Таким образом мы сможем предупредить подобные правонарушения, чтобы люди внимательнее относились к вопросам экологии и любили свой город», – заключил Андрей Ульянов.

Ранее сообщалось, что в Пскове начал работу проект «Стоп-свалка».

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