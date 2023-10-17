Незаконную продажу алкоголя и сигарет на 1,8 млн рублей пресекли псковские таможенники

15:58, 17 октября 2023, ПАИ

Псковские таможенники в одном из магазинов Пскова обнаружили партию немаркированной табачной и алкогольной продукции стоимостью более 1,8 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Во время рейда таможенники обнаружили в продовольственном магазине в Пскове 12 041 пачку сигарет и 784 литра алкоголя без акцизных марок России.

Предварительная стоимость табачной продукции превышает 1,4 миллиона рублей, алкогольной – более 420 тысяч рублей.

Сигареты изъяты из оборота. Проводится проверка.

Сотрудники полиции также изъяли алкоголь для рассмотрения административного производства.

«Рейды по торговым точкам города проводятся на постоянной основе. Каждый наш совместный выход с сотрудниками УМВД России по городу Пскову является результативным. Выявлению столь крупной партии немаркированного алкоголя предшествовала и аналитическая, и оперативная работа. В итоге пресечена реализация более 1,5 тысячи бутылок алкоголя сомнительного производства», – пояснил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.