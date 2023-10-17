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Общество

Наталья Ильина о развитии ПсковГУ – на «Серебряном дожде». Главное

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О развитии ПсковГУ поговорили на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ. На фото: Наталья Ильина

Главное:

  • кровлю главного корпуса Псковского государственного университета полностью заменят в течение двух лет. На эти цели из федерального бюджета было выделено 28 миллионов рублей;
  • математический сквер появится на территории сирингария у Псковского государственного университета. В сквере будут расположены развивающие детские площадки;
  • ПсковГУ планирует расширить бюджет до 300 млн рублей;
  • открытая литературная аудитория появится на территории ПсковГУ. Там будут проходить лекции для студентов филологического отделения;
  • ремонт спортзала в главном корпусе ПсковГУ планируют начать в 2024 году. На данный момент заявка на финансирование подана в Министерство науки и высшего образования;
  • ПсковГУ заключит соглашение о финансировании с одним из крупных международных инвесторов;
  • российско-белорусский форум «Мосты дружбы» пройдёт в ПсковГУ с 17 по 19 ноября. Участники форума обсудят стратегию молодёжной политики Союзного государства и различные проекты России и Белоруссии;
  • специалисты из профильных медицинских вузов России будут преподавать в мединституте ПсковГУ.

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