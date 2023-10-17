Водителя в тяжёлом состоянии госпитализировали после ДТП в Псковском районе

19:26, 17 октября 2023, ПАИ

69-летний водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и перевернулась у деревни Верхние Галковичи в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















Водителя в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.