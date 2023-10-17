В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для сельских медработников и учителей

23:53, 17 октября 2023, ПАИ

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия – За Правду» внесли в Госдуму законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям и медицинским работникам сёл и малых городов, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент врачи, средний медицинский персонал, учителя государственных общеобразовательных школ могут быть призваны на срочную военную службу.

По словам авторов законопроекта, недоукомплектованность штатов учителей общеобразовательных школ в России, по данным Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, составляет около 250 тысяч вакансий (3,1 % должностей).

«Врачей и среднего медицинского персонала в России также не хватает в количестве 26,5 и 50 тысяч должностей соответственно (76,5 тысячи должностей)», – указано в сопроводительных документах.

Авторы инициативы также отмечают, что в системе школьного образования наблюдается дисбаланс между количеством учителей женщин и мужчин: согласно статистике Минпросвещения, из более чем двух миллионов человек, работающих в системе школьного образования, мужчины составляют около 337 тысяч человек (менее 16 %).

«Из них мужчины в возрасте призыва на срочную службу (до 29 лет) составляют около 39,5 тысячи человек, то есть менее 2 %, а мужчины в возрасте до 59 лет – около 259 тысяч человек, то есть 12,2 %», – уточняется в документах.