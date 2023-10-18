Псковичей предупреждают о тумане с сильным ухудшением видимости

08:58, 18 октября 2023, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – отметили в МЧС.

В управлении водителям напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.