IV Международный медиафорум проходит в Пскове

11:00, 18 октября 2023, ПАИ

IV Международный медиафорум, посвящённый работе СМИ в условиях многополярного мира, проходит в аудиториях Псковского государственного университета сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В пленарном заседании «Международная журналистика – территория без границ» принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского педагогического университета Александр Малькевич, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

Также на форуме запланирована работа шести секций: «Диалог СМИ приграничных территорий. Защита русского языка и традиционных ценностей»; «Мастер-класс по работе с рисками и фейками»; круглый стол руководителей информационных блоков правительств СЗФО по вопросам взаимодействия и развития межрегионального сотрудничества; «Продвижение сообществ «ВКонтакте» и контент-стратегия»; «Как СМИ выигрывать у IT-компаний в борьбе за рекламные бюджеты»; круглый стол руководителей региональных телеканалов: о партнёрском сотрудничестве в области телевизионного вещания (обмен развлекательным и информационным контентом), особенности развития региональных телеканалов.

В заключение состоится встреча Михаила Ведерникова с главными редакторами районных изданий, торжественная церемония закрытия медиафорума и награждение представителей средств массовой информации.