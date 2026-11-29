Глава Пскова поздравил митрополита Матфея с Днём тезоименитства

19:44, 29 ноября 2026, ПАИ

Глава Пскова Станислав Стармолотов поздравил митрополита Псковского и Порховского Матфея с Днём тезоименитства. Его отмечают в день памяти апостола и евангелиста Матфея.

В своём канале в мессенджере Max Станислав Стармолотов отметил вклад владыки в духовную жизнь города, восстановление храмов и святынь, а также участие в делах милосердия и просвещения.

«Ваше архипастырское служение на Псковской земле, попечение о духовной жизни горожан, забота о восстановлении храмов и святынь, участие в делах милосердия и просвещения снискали Вам глубокое уважение и признательность жителей города Пскова», - говорится в поздравлении.

Глава города пожелал митрополиту крепкого здоровья, душевных и телесных сил, Божией помощи и небесного заступничества апостола Матфея во всех трудах и начинаниях.