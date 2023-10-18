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Псковские полицейские спасли жизнь умирающей собаке

Псковские полицейские помогли хозяйке шпица, который был серьёзно болен, добраться до ветклиники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковские полицейские спасли жизнь умирающей собаке. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Утром 15 октября экипаж отдельной специальной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области в составе инспектора ДПС взвода № 2 лейтенанта полиции Эдгара Агаджаняна и ИДПС взвода № 1 младшего лейтенанта полиции Сергея Бошко возвращался после окончания ночного дежурства в отдел полиции.

На перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове они обратили внимание на автомобиль «Лада- Гранта», стоявший на запрещающий сигнал светофора. В салоне машины находились мужчина и женщина, а на коленях у пассажирки свёрток, похожий на ребёнка.

Инспекторы ДПС хотели выяснить, почему ребёнок перевозится в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства, однако в этот момент водитель сам опустил стекло машины и попросил о помощи.

Мужчина объяснил, что на руках у его пассажирки собака породы шпиц. Животному ночью внезапно стало плохо, и они везут его из Печор в Псков в круглосуточную ветеринарную клинику. Хозяйка шпица также просила полицейских помочь.

Увидев угрозу для жизни собаки, полицейские пересадили владелицу животного и шпица в салон патрульного автомобиля, включили проблесковые маячки и звуковые сигналы и оперативно доставили питомца в клинику, где ему была оказана своевременная помощь.

Сейчас здоровью собаки ничего не угрожает.

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