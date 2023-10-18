Вячеслав Володин призвал отозвать законопроект о разрешении судимым работать учителями

14:30, 18 октября 2023, ПАИ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал авторов отозвать законопроект о разрешении судимым за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься педагогической деятельностью. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что 17 октября в приоритетном порядке обсуждал эту инициативу перед началом пленарного заседания с членами Совета Думы. По мнению Вячеслава Володина, новый законопроект может привести к печальным последствиям, которые негативным образом скажутся на детях. Председатель Госдумы РФ считает, что его мнение разделяют большинство родителей, которые готовы доверить своего ребёнка только человеку с безупречной репутацией.

«Кроме того, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса», – заключил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о разрешении осуждённым работать педагогами при условии примерного поведения и активной общественной деятельности не менее десяти лет после отбывания наказания.