Недобросовестный поставщик нарушил сроки закупки оборудования для псковской станции скорой помощи

11:34, 18 октября 2023, ПАИ

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы внесло в реестр недобросовестных поставщиков свердловскую компанию ООО «Малахит» за непоставку медицинских материалов. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

ООО «Малахит» взяло на себя обязательства по поставке кардиоэлектродов для станции скорой помощи на общую сумму 161 тысяча рублей. Партия материалов должна была поступить к заказчику в течение семи дней со дня поступления соответствующей заявки.

«Однако за время действия контракта поставщик не исполнил обязательства: медицинские материалы не приобрел и не доставил. УФАС считает, что непоставка социально значимого товара влечет парализацию работы медицинского учреждения», – подчеркнули в управлении.

Заказчик направлял претензию в адрес поставщика по исполнению условий контракта, просроченное на 27 дней. Ответ на претензию не был получен. В результате станция скорой помощи приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и передала сведения для включения ООО «Малахит» в РНП.

Отметим, что обществом заключено 443 контракта, из них 312 находятся на исполнении и 35 прекращены. ООО «Малахит» включено 16 раз в РНП.