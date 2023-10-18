Около 3 млн рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

13:59, 18 октября 2023, ПАИ

Около трёх миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые под предлогами якобы предотвращения несанкционированного списания денег с банковских счетов псковичей или оформления на них кредитов завладели их сбережениями на общую сумму около трёх миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.