Около 90 педагогов-наставников проходят обучение в Великолукском медколледже

16:53, 18 октября 2023, ПАИ

Всероссийское образовательное мероприятие для педагогов-наставников медицинских образовательных организаций проходит на базе медицинского колледжа в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На данный момент обучение проходят около 90 педагогов-наставников медицинских образовательных организаций из Башкортостана, Татарстана, Забайкальского и Пермского краёв, Белгородской, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Тверской и Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Великолукский медколледж заслужил право принимать всероссийское образовательное мероприятие за высокое качество работы педагогов-медиков, активное участие в федеральных проектах.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования».

Отметим, что организациями – участниками федерального проекта по поручению Министерства просвещения Российской Федерации выступают издательский центр «Академия» и Государственный университет просвещения.