Инфляция в Псковской области остаётся ниже, чем в других регионах России

18:21, 18 октября 2023, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре 2023 года увеличилась до 5,14 % после 4,39 % в августе. При этом она оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,86 %) и в целом по стране (6 %). Ускорение инфляции в регионе преимущественно обусловлено ослаблением рубля и ростом издержек производителей товаров и поставщиков услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В регионе годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился в сентябре до 4,14 % после 2,91 % в августе.

Удорожание импортных кормовых добавок, вакцин, оборудования и запасных частей к нему из-за ослабления рубля стало причиной роста издержек производителей мясной продукции и яиц. К тому же неблагоприятная эпизоотическая обстановка в отдельных регионах ограничивала возможности расширения предложения продукции птицефабрик. В результате цены на колбасы, мясной фарш и мясокопчёности в годовом выражении выросли после их снижения в предыдущем месяце. Кроме того, это привело к ускорению годового роста цен на свинину, мясо птицы и яйца.

На фоне ослабления рубля и роста логистических затрат выросли издержки поставщиков импортных овощей и фруктов. В результате увеличился годовой прирост цен на помидоры, бананы, груши, виноград и лимоны. При этом цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью. По схожим причинам, а также из-за падения в результате неблагоприятных погодных условий урожайности какао-бобов и чая в странах-производителях цены на кофе и чай в годовом выражении выросли после их снижения месяцем ранее.

Повышение цен на корма и топливо обусловили увеличение себестоимости сырого молока. В результате замедлилось снижение цен в годовом выражении на сливочное масло, молоко и некоторые виды молочной продукции.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в сентябре увеличился до 3,79 % после 3,31 % в предыдущем месяце.

Ослабление рубля привело к увеличению затрат производителей и поставщиков отдельных товаров на приобретение импортного сырья, компонентов и готовой продукции. Как следствие, ускорился рост цен на медицинские товары, одежду, бельё, моющие и чистящие средства, а также на свежесрезанные цветы.

Продолжение роста оптовых цен на моторное топливо на протяжении большей части сентября текущего года привело к ускорению роста розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в сентябре ускорился до 8,94 % после 8,79 % в августе.

Основной вклад внесла динамика цен на телекоммуникационные услуги. Ослабление рубля и необходимость расширения сетей из-за роста трафика привели к увеличению расходов мобильных операторов на модернизацию и обслуживание импортного оборудования. В результате в годовом выражении ускорился рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в регионе.

Увеличение стоимости косметических средств и расходных материалов, в том числе из-за ослабления рубля, стало причиной ускорения роста в годовом выражении стоимости услуг парикмахерских и маникюра.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2023 года ускорилась до 5,86 % после 5,44 % в августе. При этом её уровень был ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 6 %. Причины повышения инфляции оставались прежними – увеличение потребительского спроса и перенос ослабления рубля в цены.

В сентябре 2023 года годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6 % (в августе – 5,15 %). Ускорение роста цен в июле – сентябре затронуло широкий круг товаров и услуг. Основной причиной стало активное увеличение потребительского спроса. Сказалось и ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы.

«Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6-7 %. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем», – отметили в пресс-службе.