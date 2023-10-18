Движение грузового транспорта ограничат на региональных дорогах в Новосокольническом и Стругокрасненском районах

18:44, 18 октября 2023, ПАИ

Временное прекращение движения грузового автотранспорта вводится на региональных дорогах в Новосокольническом и Стругокрасненском районах с 19 октября по 17 ноября, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Вводится запрет на передвижение большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

на автодороге Насва – Вяз – Сивцево Новосокольнического района;

на автодороге Костелево – Горушка Стругокрасненского района;

на автодороге Марьино – Заполье – Рошелево Стругокрасненского района.

В период ограничения движения на автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учитывать информацию при планировании маршрутов следования.