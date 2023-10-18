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Общество

Псковская Госавтоинспекция предупреждает об изменении режима работы

В связи с предстоящими праздничными днями Госавтоинспекция информирует граждан о внесении изменений в режим работы МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и территориальных регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

4–6 ноября – неприёмные дни, с 7 ноября приём граждан будет осуществляться в обычном режиме.

Напоминаем, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить услуги в электронном виде с использованием «Госуслуг». При подаче заявления через портал пользователь может получить услугу гораздо быстрее, а также выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.

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