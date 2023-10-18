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Происшествия

22-летнего псковича осудили за вождение в нетрезвом виде

22-летнего псковича осудили за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

15 октября 2022 года ранее не судимый молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительского удостоверения. При красном сигнале светофора он не остановился перед стоп-линией, выехал на перекрёсток улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии, где столкнулся с другим автомобилем, выехавшим на перекрёсток на зелёный свет.

Пассажиру пьяного водителя в результате ДТП был причинён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении с запретом на управление транспортом.

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