22-летнего псковича осудили за вождение в нетрезвом виде
22-летнего псковича осудили за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
15 октября 2022 года ранее не судимый молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительского удостоверения. При красном сигнале светофора он не остановился перед стоп-линией, выехал на перекрёсток улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии, где столкнулся с другим автомобилем, выехавшим на перекрёсток на зелёный свет.
Пассажиру пьяного водителя в результате ДТП был причинён тяжкий вред здоровью.
Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении с запретом на управление транспортом.