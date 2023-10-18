Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

20:49, 18 октября 2023, ПАИ

Министерство просвещения России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы, подведомственные министерству, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Для поступления в педвузы необходимо набрать минимум 42 балла на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 39 – по математике, физике, химии и биологии, 40 баллов – на экзаменах по литературе и географии, 35 – по истории, 30 – по иностранному языку и 44 – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.