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Общество

Россиян предупредили о способе угона китайского авто

Современные умные автомобили с высокотехнологичной начинкой едва ли не проще угнать, чем старые модели — достаточно лишь подключиться к их компьютерной системе. Насколько это справедливо в отношении китайских новинок авторынка, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Сегодня многие автомобили имеют доступ в интернет, бортовые компьютеры, процессоры и беспроводные системы. Неудивительно, что владельцы беспокоятся: не могут ли их авто взломать, как смартфон, и после этого угнать.

Особое беспокойство вызывают автомобили китайского производства, которые сейчас широко представлены на российском рынке. Их протоколы безопасности не всегда очевидны для покупателя.

Вероятность такого взлома, по словам эксперта, действительно существует. К автомобилю можно подключиться в том числе через удаленное беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi. Таким образом хакер может манипулировать тормозной системой, управлять стеклоочистителями и звуковым сигналом. Кроме того, потенциальный интерес для мошенников представляет и конфиденциальная информация о местоположении автомобиля или другие данные бортового компьютера.

«Опасность также представляет протокол CAN. Он был разработан ещё в 80-х годах и предусматривает систему, при которой все датчики и устройства автомобиля объединены в единую сеть. Это делает его уязвимым для хакерских атак», — поясняет специалист.

Еще недавно автомобильный взлом требовал глубоких технических знаний и соответствующего оборудования, причем довольно дорогостоящего. То есть для преступников было экономически нецелесообразно проводить такие кибератаки. 

Сейчас в «даркнете» встречаются объявления с предложениями подобных услуг по «демократичной» цене. Другое дело, насколько заявления хакеров соответствуют их реальным возможностям.

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