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Общество

Псковский омбудсмен провёл в Москве ряд рабочих встреч

Рабочие встречи с руководителями подразделений аппарата уполномоченного по правам человека в России провёл псковский омбудсмен Дмитрий Шахов. Об этом он сообщил ПАИ.

Во время бесед особое внимание уделили вопросам оперативного рассмотрения запросов и обращений, связанных с защитой прав участников СВО, а также членов их семей. Кроме того, омбудсмены обсудили содействие защите прав некоторых категорий граждан с помощью применения ряда гуманитарных международных правозащитных процедур.

В завершение встреч Дмитрий Шахов выразил благодарность федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой в оказании оперативной и результативной помощи региональным уполномоченным по правам человека по вопросам социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей, а также её вовлеченность в проблемы жителей Псковской области и поиск оперативных решений таких проблем.

Также особую признательность псковский омбудсмен выразил руководству и сотрудникам подразделений аппарата федерального уполномоченного по правам человека за обзоры правоприменительной практики, в том числе о мерах социальной защиты и поддержки, которые, по словам омбудсмена, в настоящий момент изменяются очень быстро, но при этом требуют безошибочного и оперативного применения в отношении граждан. Особенно это касается ряда правовых пробелов, связанных с правовым статусом и социальными гарантиями отдельных военизированных формирований, осуществляющих содействие российской армии при проведении СВО, подчеркнул псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

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