До 14 ноября псковские предприниматели могут подать заявку на грант

10:13, 19 октября 2023, ПАИ

До 14 ноября предприниматели из Пскова могут подать заявку на предоставление гранта от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили ПАИ в администрации города.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно

Подробная информация об условиях участия в конкурсном отборе доступна по ссылке. Телефон для справок: 8 (8112) 29-97-29 (доб.126).