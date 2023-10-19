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Общество

До 14 ноября псковские предприниматели могут подать заявку на грант

До 14 ноября предприниматели из Пскова могут подать заявку на предоставление гранта от 100 до 500 тысяч рублей, сообщили ПАИ в администрации города.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно

Подробная информация об условиях участия в конкурсном отборе доступна по ссылке. Телефон для справок: 8 (8112) 29-97-29 (доб.126).

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