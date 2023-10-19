Псковичи спасли совёнка от разгневанных чаек

10:33, 19 октября 2023, ПАИ

Маленького совёнка спасли в Пскове. Об этом местная жительница Татьяна Шевякова сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

Птицу обнаружили на улице Красноармейской. «Когда сосед шёл по улице, а совёнок упал ему прямо под ноги. Решили взять его домой», – рассказала псковичка.

Татьяна Шевякова отметила, что написала в сообщество приюта «Лесопилка». В комментариях ей порекомендовали обратиться на подворье «Птичий дворик».

«Мы пробовали давать ему булку, но он её не ест. С утра совёнок летал по комнате, пока ещё было темно, а сейчас он спокойно сидит на карнизе и смотрит по сторонам», – поделилась псковичка.

По её словам, птицу не хотят отпускать на волю, потому что боятся, что её будут атаковать чайки и она погибнет.