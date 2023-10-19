Число заболевших ОРВИ в Псковской области продолжает расти

11:07, 19 октября 2023, ПАИ

4 030 случаев заболеваний ОРВИ выявили в Псковской области с 9 по 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области с 9 по 15 октября 2023 года по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 3,02 %, а в Пскове – снизилась на 8,6 %.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 57,4 %. «Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, сезонные коронавирусы). Зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом В у непривитого», – подчеркнули в управлении.