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Культура

Фарфоровый торт из мастики приготовила псковичка на телешоу «Король десертов»

Псковичка Татьяна Иванова выступила на шоу кондитерских рекордов «Король десертов». Об этом пишет газета «Псковская правда». 

Участники шоу кондитерских рекордов. Посередине – Татьяна Иванова. Фото: скриншоты с видео шоу «Король десертов»

Участниками передачи стали шестеро лучших кондитеров со всей России, изготавливающие торты с мастикой. Среди них – Татьяна Иванова. Экспертом в этом выпуске стал шеф-кондитер из Санкт-Петербурга Кузьма Ложников. Выпуск с псковичкой вышел на телеканале «Пятница!» 18 октября.

На первом испытании участникам предлагалось вылепить мастичные копии реальных предметов с начинкой. По словам Татьяны Ивановой, сейчас же кондитер старается осваивать портретную лепку – лепит людей из сахарной пасты (мастики). На телевизионное шоу псковичка пришла за Кубком Агзамова и победой.

Псковичка сделала фарфоровую фигурку. Для начинки она выбрала шоколадно-масляный торт с крем-чизом и черничным конфи.

«На самом деле торт великолепный, вкусный, ярко выраженный шоколадный вкус в бисквите. Вы не только скульптор, но и кондитер. Спасибо! Умничка! Работа на 5+», – прокомментировал десерт псковички Ренат Агзамов.

Второе испытание предполагало создание автомобиля из мастики, в котором за рулём должен был сидеть водитель. Татьяна Иванова, выполняя задание, приготовила медовик. Шеф-кондитер из Санкт-Петербурга заметил, что торт выполнен достойно.

По результатам конкурса Татьяна Иванова не стала победительницей, победила её тезка – Татьяна Сидоренко из Краснодара.

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