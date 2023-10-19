Фарфоровый торт из мастики приготовила псковичка на телешоу «Король десертов»

14:53, 19 октября 2023, ПАИ

Псковичка Татьяна Иванова выступила на шоу кондитерских рекордов «Король десертов». Об этом пишет газета «Псковская правда».

Участниками передачи стали шестеро лучших кондитеров со всей России, изготавливающие торты с мастикой. Среди них – Татьяна Иванова. Экспертом в этом выпуске стал шеф-кондитер из Санкт-Петербурга Кузьма Ложников. Выпуск с псковичкой вышел на телеканале «Пятница!» 18 октября.

На первом испытании участникам предлагалось вылепить мастичные копии реальных предметов с начинкой. По словам Татьяны Ивановой, сейчас же кондитер старается осваивать портретную лепку – лепит людей из сахарной пасты (мастики). На телевизионное шоу псковичка пришла за Кубком Агзамова и победой.

Псковичка сделала фарфоровую фигурку. Для начинки она выбрала шоколадно-масляный торт с крем-чизом и черничным конфи.

«На самом деле торт великолепный, вкусный, ярко выраженный шоколадный вкус в бисквите. Вы не только скульптор, но и кондитер. Спасибо! Умничка! Работа на 5+», – прокомментировал десерт псковички Ренат Агзамов.

Второе испытание предполагало создание автомобиля из мастики, в котором за рулём должен был сидеть водитель. Татьяна Иванова, выполняя задание, приготовила медовик. Шеф-кондитер из Санкт-Петербурга заметил, что торт выполнен достойно.

По результатам конкурса Татьяна Иванова не стала победительницей, победила её тезка – Татьяна Сидоренко из Краснодара.