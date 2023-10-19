Михаил Ведерников ответил на вопрос о перспективах развития сотовой связи в Опочецком районе

14:50, 19 октября 2023, ПАИ

Что делается для развития устойчивой сотовой связи в Опочецком районе, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с редакторами районных газет. В частности, присутствующие обсудили вопрос установки сотовых вышек в деревнях Норкино и Духново, которые находятся в 40 километрах от районного центра.

«В Духново сделают. Если говорить про Норкино, надо людям активнее голосовать. Вопрос не в количестве, а в позиции», – сказал Михаил Ведерников, обращая внимания на активистов ТОС, которые реализуют важные проекты.

Он отметил, что голосование за объекты благоустройства приносит свои плоды и по проекту «Комфортная городская среда» план уже перевыполнен. Он также подчеркнул, что выделенные средства можно направить на дополнительные объекты, приводя их в порядок.

«Будет оборудование установлено Tele2. Позже будет МТС-оборудование. Поговорили с операторами. Большое спасибо им, удалось как-то всех собрать и договориться. И на следующий год, помимо основных планов, у нас большие планы по установке дополнительных ретрансляторов других сотовых операторов, и с «Ростелекомом» договорились», – подчеркнул Михаил Ведерников.