Сергей Шерстобитов занял должность руководителя аппарата Псковского областного суда
Экс-председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов занял должность руководителя аппарата Псковского областного суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
19 октября председатель Псковского областного суда Олег Лазарев представил коллективу руководителя аппарата – администратора суда.
В своем выступлении Олег Лазарев отметил, что опыт руководящей работы пригодится Сергею Шерстобитову на новом месте, и пожелал успехов в профессиональной деятельности.
Затем Сергей Шерстобитов провёл собрание с начальниками и заместителями отделов суда.
Напомним, что свой предыдущий пост он покинул 30 июня.
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