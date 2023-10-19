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Общество

Сергей Шерстобитов занял должность руководителя аппарата Псковского областного суда

Экс-председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов занял должность руководителя аппарата Псковского областного суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото объединённой пресс-службы судов Псковской области

19 октября председатель Псковского областного суда Олег Лазарев представил коллективу руководителя аппарата – администратора суда.
 
В своем выступлении Олег Лазарев отметил, что опыт руководящей работы пригодится Сергею Шерстобитову на новом месте, и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

Затем Сергей Шерстобитов провёл собрание с начальниками и заместителями отделов суда.

Напомним, что свой предыдущий пост он покинул 30 июня.

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