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Происшествия

Пропавшую в 2021 году жительницу Пскова продолжают разыскивать

Пропавшую почти два года назад 53-летнюю Антонину Афанасьеву продолжают искать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшую в 2021 году женщину разыскивают в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сообщается, что женщина родилась в деревне Молево Красногородского района, а после переехала в Псков, где проживала в одном из домов на улице Н. Васильева.

Последний раз псковичку видели 30 октября 2021 года. До настоящего времени её местонахождение неизвестно. На вид женщине около 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, на момент пропажи у нее были короткие черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят обратиться в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (921) 118-23-42 или в дежурную часть по номеру 59-63-22.

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