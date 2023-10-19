Четыре новые точки спортивной инфраструктуры появятся в ПсковГУ

15:07, 19 октября 2023, ПАИ

Четыре новые точки спортивной инфраструктуры появятся в Псковском государственном университете, заявила ректор вуза Наталья Ильина на российско-белорусском молодёжном конгрессе по физической культуре и спорту «Вместе», который проходит в ПсковГУ сегодня, 19 октября.

«Для спортивной инфраструктуры в Псковском государственном университете есть замечательные пространства, которые сейчас требуют перезагрузки. Это и наш спортивный зал в главном корпусе, это спортивный центр на улице Льва Толстого. Современной инфраструктуры на данный момент, кроме бассейна, мы практически не имеем», – отметила Наталья Ильина.

«Мы выиграли смотр-конкурс на лучшую спортивную организацию. То есть мы показали, как мы за год «подвинемся». И у нас за год появятся четыре новые точки. Так мы от общежитий и учебных аудиторий дошли до спортивной инфраструктуры», – заметила ректор вуза.

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