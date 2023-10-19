Новый обитатель появился в псковском приюте для аистов

15:33, 19 октября 2023, ПАИ

Аистёнок, которого нашли в Писковичах Псковской области, доставлен в аистиный центр в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, птица идёт на контакт с людьми, так как близко подпускала к себе. По этой причине аистёнка быстро поймали.

«Благодарим всех, кто переживал за судьбу этого аиста, а также отзывчивых местных жителей Надежду и Константина Алексеевича Тереховых, взявших на себя труд отловить крылатого гостя и привезти в «Дом белого аиста»», – написали благодарность специалисты аистиного центра.