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Общество

Псковских школьников приглашают обучаться математике на платформе «Школково»

Обучение по программе Всероссийского математического кружка стартует на базе Псковского государственного университета и образовательной платформы «Школково». К участию приглашаются ученики 4-7 классов, которые любят математику и интересуются решением нестандартных задач. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Псковских школьников приглашают обучаться математике на платформе «Школково». Фото: пресс-служба ПсковГУ

В рамках обучения запланированы еженедельные очные занятия с преподавателем университета и индивидуальные онлайн-занятия с педагогом из числа победителей всероссийских олимпиад. Школьникам также предоставляется доступ к платформе «Школково», на которой загружены видео с теорией и разборами задач.

Занятия для 4-5 классов проходят раз в неделю по средам с 16:30 до 17:30 по адресу: Псков, площадь Ленина, 2. Занятия для 6-7 классов проходят раз в неделю по субботам с 12:00 до 13:00 по тому же адресу. Преподаватель – Ирина Соловьёва. Группа для занятий – до 12 человек.

Подробности по контактному телефону 8 (992) 290-01-60 (Елизавета Баринова).

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